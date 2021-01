Cambiamento climatico, delfini a rischio: colpiti da una malattia letale (Di martedì 5 gennaio 2021) delfini a rischio, una malattia letale li starebbe aggredendo: tutta colpa del Cambiamento climatico. Il Cambiamento climatico è ormai un fenomeno inarrestabile. L’uomo piuttosto che cercare di rallentarne gli effetti, piuttosto parrebbe accelerarli. Come? Non curandosi dello stato di salute delle acque, ma anzi proseguendo con sversamenti, inquinando l’aria e producendo tonnellate di rifiuti non L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021), unaletale li starebbe aggredendo: tutta colpa del. Ilè ormai un fenomeno inarrestabile. L’uomo piuttosto che cercare di rallentarne gli effetti, piuttosto parrebbe accelerarli. Come? Non curandosi dello stato di salute delle acque, ma anzi proseguendo con sversamenti, inquinando l’aria e producendo tonnellate di rifiuti non L'articolo proviene da YesLife.it.

wireditalia : Un video della Nasa ci spiega perché non possiamo più contare sulle specie vegetali per contrastare i livelli di CO… - PieroPelu : Compiere 18 anni nel pieno del cambiamento climatico più devastante della storia dell’uomo non è facile. Ma quando… - centone64 : @radiosilvana @CesareSacchetti Ma che fa il prode sacchetto ? Avvalora la tesi del cambiamento climatico quello che… - GattoTheCat : RT @re_soil: SECONDO TE, QUALI SONO I MAGGIORI NEMICI DEL SUOLO? a) Gli impatti del cambiamento climatico b) Pratiche agricole non sostenib… - ____SiRvia : RT @RobertoRedSox: @carlaruocco1 Io dico che la fame nel mondo non ci sono più le mezze stagioni e trovo ipocrita non nominare il cambiamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamento climatico Cambiamento climatico: che strategie per Italia ed Europa? Il Bo Live - Università di Padova Arriva il calendario 'Love PLanet Earth 2021' di Telespazio e e-Geos

L'ad Pasquali: "Anche così rispondiamo alla sfida del Green New Deal". Quest'anno collabora National Geographic Italia ...

Bando verde urbano e piste ciclabili: 54 progetti i progetti presentati

(AGR) Sono stati in tutto 54 i progetti presentati nell’ambito del bando per la promozione di interventi di piantumazione di alberature e [...] ...

L'ad Pasquali: "Anche così rispondiamo alla sfida del Green New Deal". Quest'anno collabora National Geographic Italia ...(AGR) Sono stati in tutto 54 i progetti presentati nell’ambito del bando per la promozione di interventi di piantumazione di alberature e [...] ...