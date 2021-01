Alfonso Signorini | l’annuncio perentorio al GF Vip | «Mi spiace | ma devi uscire dalla casa» | cala la tristezza

Leggi su urbanpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Si sono spenti i riflettori su un’altra puntata del GF Vip 5: la diretta di ieri, lunedì 4 gennaio 2021, ha lasciato come sempre tanti temi su cui discutere. Non sono mancati i colpi di scena, anticipati dal conduttore proprio sul principio di trasmissione. E mantenuti, a giudicare dalle dinamiche innescate dentro e fuori le mura di Cinecittà. Con un’opinionista in meno in studio,ha lasciato spazio ai confronti che si sono tinti, a tratti, dei toni più accesi. Come quello tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Le donne, separate dal vetro, si sono rese protagoniste di un diverbio infuocatissimo. O forse più un monologo piuttosto rude da parte della Elia. Leggi anche >> “GFVip 5”, è scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia: volano insulti Serata scoppiettante tra confronti e accesi scontri Nessuna conclusione nemmeno nello scontro Dayane ...