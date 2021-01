Terzo lockdown nel Regno Unito. Picco di contagi Covid: oltre 58mila casi (Di lunedì 4 gennaio 2021) I numeri del contagio non lasciano alternative in Gran Bretagna. Saranno settimane “molto dure” ha detto Boris Johnson, che parlerà alla nazione alle 21 ora italiana. Annuncerà ulteriori restrizioni, un Terzo lockdown, per provare a fermare la corsa del virus. Da ormai da sei giorni oltremanica si registrato più 50mila casi ogni 24 ore. Oggi è stato segnato un nuovo record negativo: 58.784 nuovi positivi. Il premier ha convocato il Parlamento per mercoledì, per discutere le nuove misure, ritenute ormai inevitabili. I Comuni si vedranno per una sessione straordinaria - laddove possibile a distanza - alle 11.30. Ma prima BoJo si rivolgerà ai cittadini. “La diffusione della nuova variante di Covid-19 ha portato a un rapido aumento del numero di casi in tutto il Paese. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) I numeri delo non lasciano alternative in Gran Bretagna. Saranno settimane “molto dure” ha detto Boris Johnson, che parlerà alla nazione alle 21 ora italiana. Annuncerà ulteriori restrizioni, un, per provare a fermare la corsa del virus. Da ormai da sei giornimanica si registrato più 50milaogni 24 ore. Oggi è stato segnato un nuovo record negativo: 58.784 nuovi positivi. Il premier ha convocato il Parlamento per mercoledì, per discutere le nuove misure, ritenute ormai inevitabili. I Comuni si vedranno per una sessione straordinaria - laddove possibile a distanza - alle 11.30. Ma prima BoJo si rivolgerà ai cittadini. “La diffusione della nuova variante di-19 ha portato a un rapido aumento del numero diin tutto il Paese. ...

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, l'#Austria prolunga #lockdown. La #Germania verso la proroga. Nel #RegnoUnito Boris Johnson evoca il… - antoguerrera : ???? La Scozia va in (terzo) LOCKDOWN nazionale per tutto gennaio almeno. E anche per l'Inghilterra oramai è solo que… - Luca03792863 : @martinacarletti Questo è certo, terzo lockdown per l'Inghilterra come se fino ad ora fossero stati tutti nei pub a… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Coronavirus in Regno Unito, verso il terzo lockdown. Il premier parla alla nazione stasera - CatelliRossella : Coronavirus in Regno Unito, verso il terzo lockdown. Il premier parla alla nazione stasera -