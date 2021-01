Sassuolo-Genoa: formazioni e in tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sassuolo-Genoa, match valido per la sedicesima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa devono riscattare la cinquina subita a Bergamo contro l’Atalanta che li ha fatti scivolare fuori dalla zona Europa. I liguri, reduci dal buon punto casalingo contro la Lazio, vogliono dare continuità al nuovo corso targato Ballardini. Sassuolo-Genoa: le probabili formazioni De Zerbi Zerbi punterà ancora sul 4-2-3-1 con qualche cambio rispetto al match contro l’Atalanta. Sulla trequarti tornerà Djuric al fianco di Berardi e Boga in appoggio a Caputo. In mediana, ci sarà Obiang insieme a Locatelli. In difesa, davanti a Consigli, possibile avvicendamento sulle corsie con Toljan e Rogerio al posto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021), match valido per la sedicesima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa devono riscattare la cinquina subita a Bergamo contro l’Atalanta che li ha fatti scivolare fuori dalla zona Europa. I liguri, reduci dal buon punto casalingo contro la Lazio, vogliono dare continuità al nuovo corso targato Ballardini.: le probabiliDe Zerbi Zerbi punterà ancora sul 4-2-3-1 con qualche cambio rispetto al match contro l’Atalanta. Sulla trequarti tornerà Djuric al fianco di Berardi e Boga in appoggio a Caputo. In mediana, ci sarà Obiang insieme a Locatelli. In difesa, davanti a Consigli, possibile avvicendamento sulle corsie con Toljan e Rogerio al posto ...

