Saldi, per un’impresa su 5 niente ripresa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oltre 1 impresa su 5 pensa che nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa dell’economia a causa delle pesanti conseguenze dell’emergenza Covid. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative su un campione di aziende italiane, in occasione della partenza dei primi Saldi. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oltre 1 impresa su 5 pensa che nel 2021 non ci sarà alcunadell’economia a causa delle pesanti conseguenze dell’emergenza Covid. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative su un campione di aziende italiane, in occasione della partenza dei primi. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

_camy______ : Io vi avviso per questa sera dovremo tenere i nervi saldi, vi consiglio una camomilla perché se no buttiamo un GRID… - existaence : un tempo mettevo le sveglie per comprare biglietti di concerti, ora le metto per i saldi sul sito di zara è ok - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Saldi, per un’impresa su 5 niente ripresa - CorriereCitta : Saldi, per un’impresa su 5 niente ripresa - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: #Saldi, test con primo giorno arancione, rischio flop. Ecco quando cominciano gli sconti Regione per Regione #ANSA https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi per Quando iniziano i saldi invernali 2021, regione per regione Il Post Covid, Confesercenti: 50 mila imprese a rischio, basta incertezza

Stampa“Nonostante le dure restrizioni e i sacrifici dei cittadini e delle imprese, i dati sui contagi non sono incoraggianti. Le chiusure forzate delle attività commerciali non hanno portato ai risult ...

Nel 2020 fabbisogno settore statale peggiora a 158,83 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre, secobdo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.400 milioni, con un peggioramento di circa 13.500 milioni ri ...

Stampa“Nonostante le dure restrizioni e i sacrifici dei cittadini e delle imprese, i dati sui contagi non sono incoraggianti. Le chiusure forzate delle attività commerciali non hanno portato ai risult ...ROMA (ITALPRESS) – A dicembre, secobdo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.400 milioni, con un peggioramento di circa 13.500 milioni ri ...