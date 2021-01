Questa foto non mostra che l’esito dei test rapidi per la Covid-19 è predeterminato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 4 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il 29 dicembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di due confezioni che sembrano essere test rapidi per diagnosticare la Covid-19: sul primo compare la scritta in inglese “controllo negativo” e sul secondo “controllo positivo”. Il post è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Due tipi di test! Come mai? A chi sono destinati quelli positivi e a chi quelli negativi? Ponetevi delle domande». Si tratta di una notizia diffusa senza il necessario contesto e per questo fuorviante. La foto oggetto della nostra verifica si riferisce a parte del ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 4 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il 29 dicembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene ladi due confezioni che sembrano essereper diagnosticare la-19: sul primo compare la scritta in inglese “controllo negativo” e sul secondo “controllo positivo”. Il post è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Due tipi di! Come mai? A chi sono destinati quelli positivi e a chi quelli negativi? Ponetevi delle domande». Si tratta di una notizia diffusa senza il necessario cono e per questo fuorviante. Laoggetto della nostra verifica si riferisce a parte del ...

