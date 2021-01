Nasce a capodanno un cucciolo di cane di color verde: i padroni lo chiamano Grinch (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un piccolo cucciolo tutto verde, non a caso chiamato Grinch, è nato nell’ex stato sovietico della Georgia nel giorno della vigilia di capodanno. La foto del cane, diffusa dalla testata locale rustavi2, ritrae il suo proprietario Beso Mesarkishvili mentre accarezza il cucciolo dato alla luce da un pastore georgiano. “Questa volta ne ha partoriti sette – e uno è verde”, ha detto il padrone. “Mi è stato detto che non c’è mai stato. Un caso del genere nel mio paese, solo all’estero – ha aggiunto Beso – Non voglio venderlo. Lo alleverò e avrò un cane speciale. Spero che non cambi colore. ” Si ritiene che l’aspetto del Grinch sia stato causato dal fatto che il cane è entrato in contatto con ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un piccolotutto, non a caso chiamato, è nato nell’ex stato sovietico della Georgia nel giorno della vigilia di. La foto del, diffusa dalla testata locale rustavi2, ritrae il suo proprietario Beso Mesarkishvili mentre accarezza ildato alla luce da un pastore georgiano. “Questa volta ne ha partoriti sette – e uno è”, ha detto il padrone. “Mi è stato detto che non c’è mai stato. Un caso del genere nel mio paese, solo all’estero – ha aggiunto Beso – Non voglio venderlo. Lo alleverò e avrò unspeciale. Spero che non cambie. ” Si ritiene che l’aspetto delsia stato causato dal fatto che ilè entrato in contatto con ...

