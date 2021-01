Nadal e Djokovic supereranno Federer? Il 2021 può essere l'anno dei record (Di lunedì 4 gennaio 2021) A tre giorni dall'inizio della stagione con i tornei Atp di Delray Beach e Antalya, il grande tennis si tuffa finalmente nel 2021, un anno decisamente particolare con tanti nodi statistici da dipanare;... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) A tre giorni dall'inizio della stagione con i tornei Atp di Delray Beach e Antalya, il grande tennis si tuffa finalmente nel, undecisamente particolare con tanti nodi statistici da dipanare;...

Advertising

Gazzetta_it : .@RafaelNadal e @DjokerNole supereranno @rogerfederer? Il 2021 può essere l’anno dei record - Jekk22 : @Giangidorsi @marcovarini certo che c'é. ma perché lui ê ronaldo, come ci sta per messi, per lebron james, per fed… - TennisWorldit : Tennis, pronti alla partenza: continuerà il regno di Federer, Nadal e Djokovic? - 80yeye80 : RT @DarioPuppo: I Big 3 si sono presentati così nel 2021, pronti a ricominciare la caccia al sacro Graal! #big3 #Djokovic #Nadal #Federer #… - DarioPuppo : I Big 3 si sono presentati così nel 2021, pronti a ricominciare la caccia al sacro Graal! #big3 #Djokovic #Nadal… -