La raccolta fondi-lampo sul web per il rider aggredito a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) La raccolta fondi per il rider aggredito a Napoli – circondato da sei persone che gli hanno rubato il motorino con il quale stava effettuando le sue consegne – è stata davvero una campagna lampo. Nella fattispecie, l'episodio del furto del motorino mentre l'uomo (di circa 50 anni che, successivamente, ha continuato a effettuare le consegne con un altro mezzo) stava lavorando è diventato virale nel pomeriggio di ieri, dopo che è stato postato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Nel corso della stessa serata, l'organizzatore della campagna su GoFoundMe – ovvero Vincenzo Perrella – ha momentaneamente disattivato le donazioni per la raccolta fondi, dopo che si è arrivati alla cifra di 11.068 euro.

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - Tg3web : Una raccolta fondi per continuare a far vivere la 'Capra Felice', il progetto imprenditoriale di Agitu Gudetta, la… - Piu_Europa : Questa mattina abbiamo tenuto una conferenza stampa con @emmabonino per promuovere la raccolta fondi a sostegno del… - FedericaTrombe3 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 03.01.2021 #Alba vuole ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato alla raccolta fondi per i debiti con le c… - miloezio : RT @matteograndi: Queste immagini mi fanno stare male. Vorrei risalire all’identità del rider e lanciare una raccolta fondi per ricomprargl… -