Il recital del Maestro Roberto Cappello in streaming

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Musica, l'Accademia Musicale Valdarnese e il Comune di San Giovanni Valdarno organizzano per mercoledì 6 gennaio ildelin diretta. L'Accademia Musicale ...

LA NAZIONE

Arezzo, 4 gennaio 2021 - Musica, l’Accademia Musicale Valdarnese e il Comune di San Giovanni Valdarno organizzano per mercoledì 6 gennaio il recital del Maestro Roberto Cappello in diretta streaming.Dato il perdurare delle restrizioni per il contrasto della pandemia da Covid-19 e la sospensione degli eventi aperti al pubblico, il “Master Piano Festival Più” continua online. Il giovane pianista Al ...