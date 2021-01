Grande Fratello Vip: “Io lo ammazzo”. Scoppia il panico dopo la minaccia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grande Fratello Vip, esplode il panico dopo la minaccia: “Io lo ammazzo”. Dayane Mello, parlando di Francesco Oppini, si è lasciata andare ad una frase che ha inorridito il web Dayane Mello non si ferma più. Una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip, o perlomeno del Brasile, continua a fare scivoloni dopo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021)Vip, esplode illa: “Io lo”. Dayane Mello, parlando di Francesco Oppini, si è lasciata andare ad una frase che ha inorridito il web Dayane Mello non si ferma più. Una delle concorrenti più amate di questoVip, o perlomeno del Brasile, continua a fare scivoloniL'articolo proviene da YesLife.it.

ricpuglisi : Le vaccinazioni non sono un reality come il Grande Fratello. #VacciniH24 - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - tvblogit : Grande Fratello Vip 5 diretta trentunesima puntata 4 gennaio 2021: anticipazioni - ToniaPeluso : @decra_gharib @fraversion @Parpiglia Ti ripeto io se insulto le madri e si le insulto lo faccio per offese sessiste… -