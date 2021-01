Flavio Briatore a Dubai combina un altro pasticcio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vacanze a Dubai non senza qualche polemica per Flavio Briatore e il piccolo Nathan Falco con indosso il copricapo arabo. Ma i fan notano un dettaglio che non piace a nessuno… Il video di Nathan Falco con indosso il copricapo arabo ha fatto il giro del web con quasi 250 mila visualizzazioni. Immagini che mostrano, come altre, la vacanza a Dubai di Flavio Briatore e di suo figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vacanze anon senza qualche polemica pere il piccolo Nathan Falco con indosso il copricapo arabo. Ma i fan notano un dettaglio che non piace a nessuno… Il video di Nathan Falco con indosso il copricapo arabo ha fatto il giro del web con quasi 250 mila visualizzazioni. Immagini che mostrano, come altre, la vacanza adie di suo figlio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

tittiixx : @GF_diretta “Ho sposato Flavio Briatore per soldi e lo rifarei”* - eeffettodomino : RT @dockyard_: stamattina nera per non essere nata Flavio Briatore #montecarlers - dockyard_ : stamattina nera per non essere nata Flavio Briatore #montecarlers - Notiziedi_it : Flavio Briatore e la pizza che fa discutere - Michael07608447 : @Omargonzalez062 Flavio Briatore? -