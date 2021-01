Edgar Davids allena l' Olhanense | l' ex Juve in panchina con tanti italiani

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Prima volta datore per. L'olandese sarà la nuova guida tecnica dell', club di terza divisione portoghese. L'exha intrapreso la carriera ingià nel 2012: ...

Edgar Davids è stato un ottimo calciatore, protagonista anche di buone esperienze. Adesso sta iniziando la carriera da allenatore, dovrà dimostrare di essere pronti per alti livelli. L’ex giocatore di ...(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Edgar Davids è pronto a sbarcare in Portogallo, ma come allenatore. L’ex centrocampista di Ajax, Milan, Juventus e Nazionale olandese, secondo quanto riferisce ...