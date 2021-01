Come eliminare il tuo Account Google (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono molteplici i motivi che portano un utente a decidere di eliminare il proprio Account Google e quello più frequente è quello di chi ne crea uno nuovo ogni volta che deve attivare un nuovo telefono Android. Può esserci poi il caso di chi cambia telefono passando da uno Android a un iPhone, per il quale non serve un Account Google (a meno che non si utilizzi Gmail). Qualsiasi sia il motivo, è possibile eliminare il proprio Account Google in qualsiasi momento, ma è bene sapere che se si cambia idea potrebbe essere impossibile riuscire a recuperalo. Ma vediamo Come fare. LEGGI ANCHE: Controllo privacy Account Google, ricerche e dati personali Cancellare l'Account ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono molteplici i motivi che portano un utente a decidere diil proprioe quello più frequente è quello di chi ne crea uno nuovo ogni volta che deve attivare un nuovo telefono Android. Può esserci poi il caso di chi cambia telefono passando da uno Android a un iPhone, per il quale non serve un(a meno che non si utilizzi Gmail). Qualsiasi sia il motivo, è possibileil proprioin qualsiasi momento, ma è bene sapere che se si cambia idea potrebbe essere impossibile riuscire a recuperalo. Ma vediamofare. LEGGI ANCHE: Controllo privacy, ricerche e dati personali Cancellare l'...

Ultime Notizie dalla rete : Come eliminare Come eliminare velocemente la muffa in casa con questo metodo naturale, innovativo ed economico Proiezioni di Borsa I limiti dello zero bound: gli strani effetti di una strana recessione nel 2020 e oltre

La recessione economica di quest’anno è stata la più profonda e più netta che l’economia globale abbia mai registrato in epoca moderna. Tuttavia, come ho già avuto l’occasione di osservare diverse vol ...

Eliminare una volta per tutte la condensa dai vetri grazie a un oggetto davvero comune nelle case

In questo periodo dell'anno, a causa dell'umidità, non è raro trovare della condensa sui vetri delle case o delle automobili. Un'umidità eccessiva in un ...

