Calciomercato Inter, Eriksen in uscita: in pole un argentino per sostituirlo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Calciomercato Inter. Fuori il danese Eriksen, dentro un argentino: è così che Antonio Conte vuole comporre il suo centrocampo Una strage a centrocampo è prevista per il mercato di gennaio ufficialmente iniziato oggi, 4 gennaio. Antonio Conte è molto titubante sui suoi giocatori attualmente in rosa, nonostante siano gli stessi ad aver portato la squadra L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021). Fuori il danese, dentro un: è così che Antonio Conte vuole comporre il suo centrocampo Una strage a centrocampo è prevista per il mercato di gennaio ufficialmente iniziato oggi, 4 gennaio. Antonio Conte è molto titubante sui suoi giocatori attualmente in rosa, nonostante siano gli stessi ad aver portato la squadra L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, su #Eriksen non solo il #Psg: c'è anche il #Valencia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - loSturacessiRN : RT @cmdotcom: #Inter, l'ingresso di #Vidal e #Nainggolan esalta i tifosi: 'Illegali, il centrocampo più cattivo di sempre' FOTO https://t.… - Danielee1899 : RT @cmdotcom: #Inter, l'ingresso di #Vidal e #Nainggolan esalta i tifosi: 'Illegali, il centrocampo più cattivo di sempre' FOTO https://t.… -