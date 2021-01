Almanacco del 04-01-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 4 gennaio 2021)del giorno siamo a lunedì 4 gennaio ancora buon anno da Francesco Vitale Buongiorno Oggi la chiesa ricorda la beata Angela da Foligno il nome Angelo Angela e di antichissima origine greca e significa Messaggero inviato tre personaggi storici ricordiamo Angelo Roncalli il papa buono Giovanni XXIII sono nati oggi Isaac Isaac Newton Fabrizio Bentivoglio Vanessa Gravina e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi che andiamo a fare se ci porta il foglietto aggiornato sicuramente a Valerio ad Adele e a Ibrahim Tantissimi auguri l’augurio di una meravigliosa giornata insieme a voiil nostro viaggio nel tempo il 4 gennaio 1960 muore Albert Camus il filosofo e scrittore francese premi Nobel per la letteratura nel 1957 4 gennaio del 1968 invece di butta su Radio2 il programma La Corrida condotta da Corrado Mantoni sarà un successo radiofonico fino al 1979 e ...

