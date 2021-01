Alla Juventus Paratici guadagna sei volte più di Agnelli

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Solo il CdA del Milan è pagato più di quello “familiare” del Napoli. Ma poi nella classifica degli stipendi dei dirigenti del calcio, stilata da Calcio e Finanza esaminando i documenti ufficiali dei club relativistagione 2019/20, i De Laurentiis non compaiono. C’è invece qualche sorpresa, dovuta alle storture degli organigrammi: capita per esempio cheprenda una stipendio seipiù ricco di quello di chi lo paga, Andrea. E che il secondo dirigente più pagato in Serie A, dopo il rossonero Gazidis, sia il presidente del Verona Maurizio Setti, che3,061 milioni di euro l’anno. Nel dettaglio – scrive Calcio e Finanza – il compenso agli amministratori del Napoli (nel Cda siedono Aurelio De Laurentiis, i figli Edoardo, Valentina e Luigi, e la moglie Jacqueline, oltre ad ...

Advertising

ZZiliani : Cara #Gazzetta, o le nuove disposizioni dicono che il gol va annullato solo se il mani viene compiuto nell’immediat… - capuanogio : #SerieA, le differenze di classifica rispetto alla scorsa stagione: ? #Milan +17 ? #Sassuolo +10 ? #Napoli +8 ?… - Gazzetta_it : Account #Instagram con un seguito pari alla popolazione di Francia, Germania, Italia e Spagna messe insieme. #CR7 s… - antosalatino : #Demiral scontento del minutaggio avuto sin qui alla #Juventus,così le voci provenienti dalla Turchia I bianconer… - SereFox : RT @JUVEN_TV: “Non un inno, bensì una canzone” (vedi -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Juventus

Goal.com

Madalina coccola Zaniolo via social, ma lui sospende l'account Instagram Poi sulla Juventus di Pirlo e la corsa a Champions e scudetto. «A lui non mi sento di dargli consigli. Gli sono molto ...Difficilmente la Juventus punterà su Arkadiusz Milik, centravanti classe 1994 della nazionale polacca, in scadenza di contratto con il Napoli, per rinforzare il proprio attacco a gennaio.