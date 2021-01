Senza l' Europa non ce l' avremmo fatta Sul 2021 aleggiano due incognite

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Credo siamo tutti più sollevati dopo esserci lasciati il 2020 alle spalle. Nonostante i numeri non ci consentono ancora di potere ritenere terminata la seconda ondata, né tantomeno di poter scongiurare la terza, almeno l’arrivo dei primi vaccini consegna al nuovo anno un migliore auspicio. La data di fine dicembre scelta per iniziare la diffusione su scala europea delle prime dosi di vaccino anti-Covid non é stata casuale. Il ventisette, come gli Stati membri dell’Unione Europea. Un simbolismo denso di significati che potrebbe segnare uno spartiacque definitivo tra un “prima” e un “dopo”. Non solo per la battaglia contro il virus, ma per la percezione collettiva del valore aggiunto europeo nell’affrontare sfide che hanno un impatto evidente e devastante sulla vita quotidiana di ognuno di noi.l’non ce l’...