Roma-Sampdoria 1-0, le pagelle di CalcioWeb: il solito Dzeko lancia i giallorossi (Di domenica 3 gennaio 2021) Partita un pò sottotono nella 15esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Sampdoria nelle gare delle 15. Sono pochi i voti sopra la media, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi non entusiasmato nella sfida contro i blucerchiati, il primo tempo non si sblocca. Nella ripresa qualche occasione in più e la squadra di Fonseca trova il gol del vantaggio: è il solito Edin Dzeko a sbloccare il risultato. Il bosniaco ha ritrovato la migliore condizione fisica ed è sempre più decisivo. La Sampdoria ci prova, ma senza raggiungere il pareggio. Finisce 1-0, la Roma si mantiene a -6 dall'Inter.

