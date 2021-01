Napoli, albero cade a piazza Cavour: ferito 28enne (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 28 anni è rimasto ferito a seguito della caduta di un albero a piazza Cavour, causato probabilmente dalla forte ondata di maltempo. Il 28enne era a bordo del suo scooter quanto è stato colpito dai rami dell’albero, perdendo il controllo del mezzo. Trasportato al Cardarelli, sono state diagnosticate ferite agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Come riportano la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco, l’albero, cadendo, ha causato danni anche ad un edificio e ad un auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un giovane di 28 anni è rimastoa seguito della caduta di un, causato probabilmente dalla forte ondata di maltempo. Ilera a bordo del suo scooter quanto è stato colpito dai rami dell’, perdendo il controllo del mezzo. Trasportato al Cardarelli, sono state diagnosticate ferite agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Come riportano la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco, l’ndo, ha causato danni anche ad un edificio e ad un auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

