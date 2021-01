LIVE Juventus-Udinese 0-0, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: si parte a Torino, Juve a caccia del riscatto (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2? Ci si attende un sussulto dalla Juventus sin dall’inizio: nella gara contro la Fiorentina l’approccio è stato sicuramente sbagliato. 1? Occhio alla solidità difensiva dei friulani: nel 2020 l’Udinese con dodici partite concluse con la rete inviolata è stata la migliore nello scorso anno solare. SI parte! Primo pallone giocato dall’Udinese. 0.45 Risuona l’inno della Serie A O Generosa. 20.44 Questa la squadra arbitrale della partita di questa sera: VENTUS – Udinese h. 20.45 GIACOMELLI VALERIANI – PAGLIARDINI IV: ABBATTISTA VAR: ABISSO AVAR: LO CICERO 20.42 Ha parlato anche il ds della Juventus, Fabio Paratici: “Rabiot resta fuori anche oggi perchè deve ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Ci si attende un sussulto dallasin dall’inizio: nella gara contro la Fiorentina l’approccio è stato sicuramente sbagliato. 1? Occhio alla solidità difensiva dei friulani: nel 2020 l’con dodici partite concluse con la rete inviolata è stata la migliore nello scorso anno solare. SI! Primo pallone giocato dall’. 0.45 Risuona l’inno dellaA O Generosa. 20.44 Questa la squadra arbitrale della partita di questa sera: VENTUS –h. 20.45 GIACOMELLI VALERIANI – PAGLIARDINI IV: ABBATTISTA VAR: ABISSO AVAR: LO CICERO 20.42 Ha parlato anche il ds della, Fabio Paratici: “Rabiot resta fuori anche oggi perchè deve ...

JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Vivi con noi il pre partita di #JuveUdinese! Sarà Moreno #Torricelli il nostro ospite in questo p… - juventusfc : ?????????? ?????? ???????????? ???????????? ????????????! Si sono iscritti ?? Hanno ballato ?? Hanno recitato ?? Hanno cantato ?? MA SAPRANNO PR… - Spazio_J : LIVE | Juventus-Udinese 0-0: occasionissima per Ramsey che spara addosso a Musso - - Spazio_J : LIVE | Juventus-Udinese 0-0: prima conclusione del 2021 di Ronaldo, a lato - - mirko_masella : RT @SkySport: Juventus-Udinese 0-0, il risultato in diretta LIVE -