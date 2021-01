LIVE Inter-Crotone 6-2 | Serie A calcio 2021 in DIRETTA | facile vittoria per i nerazzurri Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28che scompare dalla partita nella ripresa con l’che sale in cattedra, si fa notare Lautaro per la tripletta personale e per i gol di Hakimi e Lukaku, quest’ultimo uscito per infortunio muscolare. 91? Fine della partita,6-2. 90? Gooooooooooooooooooool, Hakimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, contropiede dell’con Darmian che serve Hakimi che di piatto sigla la sesta rete,6-2. 88?che prova timidamente qualche affondo offensivo. 86? Fuori Golemic, Molina e Messias dentro Rojas, Vulic e Djidji nel. 84? Fuori Bastoni e dentro Kolarov per l’. 82? Goooooooooooooooooool, Lautaro ...