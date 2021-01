Lecchesi disciplinati a Capodanno | solo 8 multati sui 207 controllati

(Di domenica 3 gennaio 2021) Agli operatori delle forze dell'ordine hanno fermato e controllato 207 persone in provincia di Lecco. Ne sono state multate otto perché non hanno rispettato le prescrizioni della zona rossa.

Ultime Notizie dalla rete : Lecchesi disciplinati

IL GIORNO

Nei 9 giorni di festa da Natale le verifiche hanno interessato 2.242 persone: solo l’1 % è risultato non in regola ...Lecco, 1 gennaio 2021 – Lecchesi a Natale disciplinati e rispettosi del lockdown e del coprifuoco da coronavirus. In base al report quotidiano elaborato dagli analisti di Google basandosi sui risultat ...