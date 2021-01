La Juve fa poker all'Udinese, ora è a un punto dal Napoli (Di domenica 3 gennaio 2021) La Juventus mette in un cassetto il 2020 e comincia il nuovo anno col sorriso: all?Allianz Stadium finisce 4-1 contro l?Udinese grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo e ai gol... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 gennaio 2021) Lantus mette in un cassetto il 2020 e comincia il nuovo anno col sorriso: all?Allianz Stadium finisce 4-1 contro l?grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo e ai gol...

Sara_Juve_1D : RT @juventusfc: 93' |??| POKER PAULO ???????? Con il destro, a tu per tu con Musso, @PauDybala_JR non perdona ?? #JuveUdinese [4-1] #ForzaJ… - kzy_juve : RT @juventusfc: 93' |??| POKER PAULO ???????? Con il destro, a tu per tu con Musso, @PauDybala_JR non perdona ?? #JuveUdinese [4-1] #ForzaJ… - infoitsport : Due gare a settimana, poker di big match: da Milan a Supercoppa, il gennaio di fuoco della Juve - infoitsport : Due gare a settimana, poker di big match: da Milan a Supercoppa, il gennaio di fuoco della Juve - ilbianconerocom : Due gare a settimana, poker di big match: da #Milan a #Supercoppa, il gennaio di fuoco della #Juve… -