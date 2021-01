Infortunio Lukaku: entità e possibili tempi di recupero (Di domenica 3 gennaio 2021) L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è uscito anzitempo nella gara con il Crotone a causa di un Infortunio. Il belga, sostituito al ’75, ha riportato una contrattura al quadricipite della coscia destra. Lukaku sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori controlli, ma è probabile che sarà costretto a saltare la prossima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 3 gennaio 2021) L’attaccante dell’Inter Romeluè uscito anzitempo nella gara con il Crotone a causa di un. Il belga, sostituito al ’75, ha riportato una contrattura al quadricipite della coscia destra.sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori controlli, ma è probabile che sarà costretto a saltare la prossima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Italia Sera.

carlolaudisa : il sorpasso #Inter ha del clamoroso. Dal 2-2 al 6-2 col #Crotone. Con il tris di #Lautaro arriva l’ottava di fila… - JedHemlock : L’infortunio di Lukaku (speriamo non grave) ci dice che non si può affrontare un’intera stagione (anche dopo essere… - zazoomblog : Inter – Crotone infortunio Lukaku: la prima diagnosi - #Inter #Crotone #infortunio #Lukaku: - IlCastiga : @davidecurrenti È molto preoccupante l'infortunio di Lukaku, oggi arretrato in veste di assist man. Speriamo non sia nulla. - sportiva_l : Lautaro Martinez (altre due volte), #Lukaku e #Hakimi, firmano i gol del definitivo 6-2. Da segnalare l'uscita dal… -