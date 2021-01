Due persone morte in Alto Adige per una valanga in val Senales (Di lunedì 4 gennaio 2021) Due persone sono morte travolte da una valanga che si è staccata in val Senales, in Alto Adige. Si tratta dell'ex presidente della Cassa centrale Raiffeisen, Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper, 52 anni. Marito e moglie avevano deciso di trascorrere la prima domenica del 2021 intraprendendo una tranquilla gita scialpinistica sulle innevate vette di casa ma una valanga ha spezzato le loro vite, travolgendoli e uccidendoli. La tragedia in Val Senales, come detto, una delle vallate più remote dell'Alto Adige, già altre volte tristemente al centro delle cronache di montagna. La slavina di grandi dimensioni si è staccata a circa 2.200 metri mentre si trovavano poco sotto la cima della montagna Klosterkreuz ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Duesonotravolte da unache si è staccata in val, in. Si tratta dell'ex presidente della Cassa centrale Raiffeisen, Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper, 52 anni. Marito e moglie avevano deciso di trascorrere la prima domenica del 2021 intraprendendo una tranquilla gita scialpinistica sulle innevate vette di casa ma unaha spezzato le loro vite, travolgendoli e uccidendoli. La tragedia in Val, come detto, una delle vallate più remote dell', già altre volte tristemente al centro delle cronache di montagna. La slavina di grandi dimensioni si è staccata a circa 2.200 metri mentre si trovavano poco sotto la cima della montagna Klosterkreuz ...

Valanga in Val Senales, morti due coniugi sulle montagne di casa

Alle operazioni hanno preso parte oltre 100 soccorritori del soccorso alpino provinciale di Senales, Laces e Merano, i vigili del fuoco volontari della Val Senales e i carabinieri. Sotto la valanga è ...

