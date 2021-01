Coronavirus: a Brescia altri 232 casi e 12 decessi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo i 1.052 nuovi contagi contati nelle precedenti 48 ore , altri 232 nuovi positivi tra città e provincia, con ben 12 decessi in un giorno solo: è iniziato decisamente male il nuovo anno nel ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo i 1.052contati nelle precedenti 48 ore ,232positivi tra città e provincia, con ben 12in un giorno solo: è iniziato decisamente male il nuovo anno nel ...

Coronavirus a Bergamo, i nuovi casi sono 34

Sono 34 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Bergamo. È il dato (in calo rispetto al resto della settimana) di domenica 3 gennaio, giornata nella quale diminuiscono in Lombardia i ricoverati in ...

Coronavirus, oggi 408 positivi nel Varesotto. in Lombardia sono 1709

Sono 1.709 i nuovi positivi In Lombardia, con 13.209 tamponi effettuati. Il rapporto fra positivi e tamponi effettuati è dell’12,9%. Nel Varesotto si contano 408 nuovi casi che portano il totale a 52.

