Cerano, segnalano un cane tenuto in condizioni non idonee: salvato dalla polizia locale (Di domenica 3 gennaio 2021) L'intervento Recintato e in condizioni non idonee. Intervento a Cerano da parte della polizia locale per salvare un cane custodito in condizioni non idonee. Ad aiutare i vigili di Cerano, il personale ... Leggi su novaratoday (Di domenica 3 gennaio 2021) L'intervento Recintato e innon. Intervento ada parte dellaper salvare uncustodito innon. Ad aiutare i vigili di, il personale ...

Maxi sequestro di sushi non idoneo al consumo

Il titolare del locale, cui è stata contestata la mancata emissione di scontrini fiscali per un importo pari al predetto stimato profitto, è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

Dentro una station wagon c'erano 1016 pezzi

I prodotti, preparati in un locale del litorale di Agrigento di cui non è stato fornito il nome, erano sprovvisti della documentazione per il trasporto. Quest'ultimo effettuato in un mezzo non idoneo ...

