Bassetti attacca Speranza: "Si stanno commettendo molti errori"

L'infettivologo Matteo Bassetti dal suo profilo Instagram sferra un duro attacco al ministro Speranza: "si sta sbagliando tutto". L'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in un post Instagram attacca duramente l'operato del ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo il consulente per l'emergenza coronavirus in Liguria, Speranza, ma il governo in generale, "passeggia quando si dovrebbe correre".

