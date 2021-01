Alba Parietti scoppia in lacrime durante l' intervista a Domenica In | ' Non c' è più' Mara Venier commossa

(Di domenica 3 gennaio 2021)inl'a : ' Non c'è più... '.. Oggi, la conduttrice è stata ospite nel salotto di Rai1 per parlare del suo libro 'La cacciatrice di narcisi. Mai dare ...

artefiliaca : carlotta nomina anche alba parietti en plein #TZVIP - infoitcultura : Lo sfogo di Alba Parietti: 'Vorrei tornare dalle persone che non ci sono più…' - infoitcultura : Domenica In, Alba Parietti: l’amicizia con Mara e il ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea - LaliGeromel : Piccolo Crocc che ha imparato cosa sono le querele e adesso diventerà Alba Parietti Bis ????#TZVIP - Antonel64009143 : @wonderlandH_ @fioreirene @RaiUno Alla fine delll' intervista con Alba Parietti ha accennato 'Fai rumore'?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Alba Parietti in lacrime durante l'intervista a Domenica In: «Non c'è più...». Mara Venier commossa. Oggi, la conduttrice è stata ospite nel ...In primis, un bellissimo ricordo proveniente dal passato: Mara Venier le ha infatti riproposto alcune immagini della loro solida (e longeva) amicizia, nata tanti anni fa. Tra gli altri, per questo pom ...