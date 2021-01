Vanessa Kirby | «Mi sono addentrata in territori sconosciuti della femminilità»

(Di sabato 2 gennaio 2021) Seè abitata dal fuoco sacro l’impressione, parlando con lei, è che gliel’abbiano fornito in dotazione insieme agli estintori. Se parla di cosa rappresenti per lei recitare usa espressioni come «pseudo-vita», «sogno a occhi aperti». Un tentativo di dare un nome, raffreddandolo, a quel mistero per cui quando sali sulla scena o qualcuno urla «azione» tu cominci a sentire le emozioni di qualcun altro.guarda le foto La guardi sullo schermo, la adori sul palcoscenico, glielo dici: «Lei era una bomba in Julie (La ...

moonywars : a margaret (tanto a vanessa kirby quanto a helena) - ReynoldsJay67 : Sorriso da Vanessa Kirby - SimonaCroisette : RT @TataChips86: Vanessa Kirby cosi a caso. - notyourbutmine : RT @hufflestein: questo è l'anno in cui vedremo katherine waterston e vanessa kirby baciarsi - newtinaschild : RT @hufflestein: questo è l'anno in cui vedremo katherine waterston e vanessa kirby baciarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Kirby

Io Donna

Vanessa Kirby ha dato volto ed emozioni alla principessa Margaret in The Crowne ora, in Pieces of a Woman, l’attrice definita “il futuro del teatro britannico” mette in scena la più atroce delle perdi ...Pieces of a Woman trama: il nuovo film Netflix presentato alla 77esima edizione del Festival di Venezia, che ha premiato la sua protagonista.