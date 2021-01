Tragedia di Capodanno: lo scoppio improvviso e vita spezzata troppo presto (Di sabato 2 gennaio 2021) Una terribile vicenda che ha avuto come vittima un ragazzo, investito dallo scoppio improvviso di un petardo. Petardo (Facebook)Una Tragedia assurda che arriva dalla Francia, località Banfeld. Un ragazzo, 25enne, colpito al volto dallo scoppio improvviso di un petardo. L’esplosione, lo ha quasi decapitato, costringendolo ad un disperato trasporto all’ospedale, rivelatosi inutile, perchè per il giovane, non c’è stato niente da fare. Con lui, un amico, al momento dell’esplosione, che ha riportato una ferita allo scalpo, che guarirà in poco tempo. La polizia ha avviato tutte le indagini del caso. I due, in casa con amici per festeggiare l’anno nuovo, si erano allontanati, uscendo in strada, per far esplodere qualche petardo. Uno di questi, esplodo probabilmente prima del dovuto, ha ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Una terribile vicenda che ha avuto come vittima un ragazzo, investito dallodi un petardo. Petardo (Facebook)Unaassurda che arriva dalla Francia, località Banfeld. Un ragazzo, 25enne, colpito al volto dallodi un petardo. L’esplosione, lo ha quasi decapitato, costringendolo ad un disperato trasporto all’ospedale, rivelatosi inutile, perchè per il giovane, non c’è stato niente da fare. Con lui, un amico, al momento dell’esplosione, che ha riportato una ferita allo scalpo, che guarirà in poco tempo. La polizia ha avviato tutte le indagini del caso. I due, in casa con amici per festeggiare l’anno nuovo, si erano allontanati, uscendo in strada, per far esplodere qualche petardo. Uno di questi, esplodo probabilmente prima del dovuto, ha ...

