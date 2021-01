Slalom di Zagabria – Startlist del 3 gennaio 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 gennaio 2021) Domani, domenica 3, si scende il quartostagionale di Coppa del Mondo Femminile. La prima manche dellodiè prevista per le ore 12.30, la seconda per le 16.00. In gara ci sono sei atlete italiane.di: quante italiane nel primo gruppo? Lodiallo “Snow Queen Trophy” sulla collina di Sljeme, risentirà oltre che delle assenze per l’emergenza Covid e del pubblico, anche dell’emergenza che ha colpito zone limitrofe alla capitale, dopo il terremoto dei giorni scorsi. Inoltre fa caldo, e le temperature abbondantemente sopra lo zero complicheranno la vita alle atlete. Lavede con il numero 1 Chiara Mair, con il 2 Katharina Truppe, e con il ...