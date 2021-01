Scuola, Giannelli: "Problema principale restano i trasporti" (Di sabato 2 gennaio 2021) Cresce la polemica sulla ripresa della Scuola prevista il 7 gennaio in presenza al 50%. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale Presidi, intervistato da Corriere della Sera e La Stampa, dice che sebbene sia chiaro a tutti che " la Scuola è centrale", "quando è ora di decidere come cambiarla per adattarla all'emergenza del Covid, nessuno sente la necessità di ascoltare il mondo della Scuola, di capire quali sono le esigenze degli adolescenti". In queste righe è sintetizzato il punto di vista dei dirigenti scolastici che criticano il governo e le istituzioni per non averli coinvolti sufficientemente nelle decisioni, che prevedono dal 7 gennaio per le superiori il rientro al 50% a distanza e al 50% in presenza per la prima settimana e poi al 75%. "E’ irrealistico" – spiega - "bisogna pensare a un ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Cresce la polemica sulla ripresa dellaprevista il 7 gennaio in presenza al 50%. Antonello, presidente dell'Associazione nazionale Presidi, intervistato da Corriere della Sera e La Stampa, dice che sebbene sia chiaro a tutti che " laè centrale", "quando è ora di decidere come cambiarla per adattarla all'emergenza del Covid, nessuno sente la necessità di ascoltare il mondo della, di capire quali sono le esigenze degli adolescenti". In queste righe è sintetizzato il punto di vista dei dirigenti scolastici che criticano il governo e le istituzioni per non averli coinvolti sufficientemente nelle decisioni, che prevedono dal 7 gennaio per le superiori il rientro al 50% a distanza e al 50% in presenza per la prima settimana e poi al 75%. "E’ irrealistico" – spiega - "bisogna pensare a un ...

EmMicucci : RT @SkyTG24: Scuola, Giannelli: 'Problema principale restano i trasporti' - SkyTG24 : Scuola, Giannelli: 'Problema principale restano i trasporti' - Celli_Seba : RT @Radio1Rai: 'La mensa in Italia esiste per un numero limitato di #scuole. Se facciamo entrare i ragazzi alle 10, non abbiamo la possibil… - QuotidianPost : Scuola, Giannelli: “Vogliamo tutti scuola in presenza, ma così prezzo troppo alto” - VSalute4 : Ritorno a #scuola Per associazione nazionale presidi il nodo trasporti non è risolto >>> -