Recensione Le terrificanti avventure di Sabrina | parte 4 | una conclusione affrettata

Leggi su tuttotek

(Di sabato 2 gennaio 2021) La4 de Lediha ampiamente deluso le aspettative mettendo in scena un ultimo atto agrodolce e terribilmente affrettato: leggi la nostraTITOLO ORIGINALE: Chilling adventures of. GENERE: teen horror. NAZIONE: America. IDEATORE: Roberto Aguirre-Sacasa. CAST: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Gavin Leatherwood DURATA: 60 min circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 31 dicembre 2020 Con l’ultima trance di episodi de Ledidiciamo addio per sempre alla protagonista, agli Spellman, a Lilith e a tutta Greendale. Un finale drammatico e frustrante, che lascia l’amaro in bocca per l’incredibile potenziale ...