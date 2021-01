Pinamonti e Frabotta: linea verde (e azzurra) per l’Hellas Verona (Di sabato 2 gennaio 2021) L‘Hellas Verona si prepara al calciomercato invernale che avrà ufficialmente inizio il 4 gennaio. Nella sessione di riparazione non assistiamo quasi mai a grandi stravolgimenti delle rose, soprattutto per le squadre che non sono di altissima classifica. I gialloblu di Juric sono, insieme al Sassuolo, la sorpresa in positivo di questo campionato. I veneti hanno ottenuto 20 punti in 14 partite e sono a ridosso della zona Europa League. Il tecnico croato, però, vuole dei rinforzi dal mercato per continuare e migliorare il trend di questi mesi. La dirigenza sembra aver messo il mirino su due giovani calciatori, entrambi italiani. Si tratta di Pinamonti e Frabotta. Il club, ora, deve avviare i contatti con Inter e Juventus per poter capire la situazione e le richieste dei club. La linea è tracciata: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) L‘Hellassi prepara al calciomercato invernale che avrà ufficialmente inizio il 4 gennaio. Nella sessione di riparazione non assistiamo quasi mai a grandi stravolgimenti delle rose, soprattutto per le squadre che non sono di altissima classifica. I gialloblu di Juric sono, insieme al Sassuolo, la sorpresa in positivo di questo campionato. I veneti hanno ottenuto 20 punti in 14 partite e sono a ridosso della zona Europa League. Il tecnico croato, però, vuole dei rinforzi dal mercato per continuare e migliorare il trend di questi mesi. La dirigenza sembra aver messo il mirino su due giovani calciatori, entrambi italiani. Si tratta di. Il club, ora, deve avviare i contatti con Inter e Juventus per poter capire la situazione e le richieste dei club. Laè tracciata: ...

cmercatoweb : ??????#Juvnetus, è #Pinamonti l'obiettivo per l'attacco: ecco la controproposta dell'#Inter - ROI05841958 : Vi immaginate se avessimo un primavera come prima riserva in un ruolo, come Pinamonti e Frabotta in Inter e Juventus?! -

Ultime Notizie dalla rete : Pinamonti Frabotta Calciomercato Juventus, colpo dall’Inter | Paratici prepara l’offerta Calcio mercato web Calciomercato, le ultime. Khedira in Inghilterra: l’Everton c’è. Ufficiale: Maehle all'Atalanta

Lazio, Roma e Milan si muovono per Zaccagni del Verona. Il Genoa prende in prestito Vavro e cerca Krunic e Tourè ...

Calciomercato Serie A: gli obiettivi per la sessione invernale 2020/2021

La sessione invernale di calciomercato è ormai vicina: vediamo come le squadre di Serie A si stiano muovendo per rinforzare le proprie rose, valutando anche i giocatori in esubero da cedere ...

Lazio, Roma e Milan si muovono per Zaccagni del Verona. Il Genoa prende in prestito Vavro e cerca Krunic e Tourè ...La sessione invernale di calciomercato è ormai vicina: vediamo come le squadre di Serie A si stiano muovendo per rinforzare le proprie rose, valutando anche i giocatori in esubero da cedere ...