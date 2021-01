Papa Francesco | “Maradona è stato un poeta in campo | ma anche un uomo fragile Ho pregato per lui quando ho saputo della sua morte”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021)ha parlato di Diego Armandonella sua intervista per La Gazzetta dello Sport in edicola quest’oggi. Ecco le sue parole:“Ho incontrato Diego Armandoin occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. Inun, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Eraunmolto. Ho un ricordo personale legato al campionato del Mondo del 1986, quello che l’Argentina vinse proprio grazie a. Mi trovavo a Francoforte, era un momento di difficoltà per me, ...