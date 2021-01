Max Verstappen ha una nuova fiamma: è la figlia di Nelson Piquet ed ex di Daniil Kvyat. La rivelazione sui social a Capodanno (Di sabato 2 gennaio 2021) Le voci circolavano già da un po’, ma la conferma è arrivata il primo dell’anno grazie a due foto postate sui social in contemporanea. Il pilota di Formula 1 in scuderia Red Bull, Max Verstappen, ha una nuova fiamma: si tratta di Kelly Piquet, figlia di Nelson Piquet ed ex compagna del pilota russo Daniil Kvyat. L’olandese ha reso pubblica la storia pubblicando su Instagram una foto di lui e Kelly, modella, in vacanza in brasile, terra natale della famiglia di lei. “Felice anno nuovo a tutti – scrive Verstappen a didascalia della foto – Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia”. Contemporaneamente anche lei ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Le voci circolavano già da un po’, ma la conferma è arrivata il primo dell’anno grazie a due foto postate suiin contemporanea. Il pilota di Formula 1 in scuderia Red Bull, Max, ha una: si tratta di Kellydied ex compagna del pilota russo. L’olandese ha reso pubblica la storia pubblicando su Instagram una foto di lui e Kelly, modella, in vacanza in brasile, terra natale della famiglia di lei. “Felice anno nuovo a tutti – scrivea didascalia della foto – Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia”. Contemporaneamente anche lei ha ...

