Impianti di sci, c’è la data per la riapertura: firmata l’ordinanza (Di sabato 2 gennaio 2021) Impianti di sci, c’è la data per la riapertura al pubblico dopo tanta incertezza: il ministro Speranza oggi ha firmato l’ordinanza Dopo tanta incertezza e un buco pesante nel bilancio stagionale provocato dalla chiusura degli Impianti tra Natale e Capodanno, primo spiraglio per gli Impianti di sci in Italia. Oggi infatti il ministro della Salute, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)di sci, c’è laper laal pubblico dopo tanta incertezza: il ministro Speranza oggi ha firmatoDopo tanta incertezza e un buco pesante nel bilancio stagionale provocato dalla chiusura deglitra Natale e Capodanno, primo spiraglio per glidi sci in Italia. Oggi infatti il ministro della Salute, L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Coronavirus, gli impianti sci riaprono il 18 gennaio. L'ordinanza del ministro della Salute - TgLa7 : #Covid: ordinanza Speranza, impianti sci riaprono il 18/1 - Corriere : Sci, riapertura degli impianti non prima del 18 gennaio: il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza - IO_Dan_ : @Eyes25Blue c'è da dire che gli impianti di sci sono all'aperto. Poi che ci sia qualcosa da sistemare si, ma soprat… - ppagani : Il 18 gennaio riaprono gli impianti di sci in modo da poter disporre un lockdown totale per la settimana bianca a marzo -