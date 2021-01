Immigrazione, sbarchi triplicati nel 2020: con Pd e M5S ricomincia l’invasione (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – Nell’anno della pandemia, c’è un “settore” che non ha sentito crisi. Parliamo di quello dell’Immigrazione, con sbarchi praticamente triplicati negli ultimi 12 mesi. In perfetta coincidenza con il cambio di governo e il rinnovato atteggiamento del nuovo esecutivo rispetto ai trafficanti di esseri umani che incrociano nel Mediterraneo. Immigrazione, sbarchi triplicati Stando all’ultimo cruscotto giornaliero pubblicato dal Dipartimento per le liberà civili e l’Immigrazione del ministero degli Interni lo scorso 31 dicembre, che raccoglie tutti i dati dell’anno appena concluso e li mette in relazione a quelli passati, nel 2020 sono sbarcati in Italia 34.134 immigrati. Un valore sensibilmente elevato. Tanto più se messo a confronto con quello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen – Nell’anno della pandemia, c’è un “settore” che non ha sentito crisi. Parliamo di quello dell’, conpraticamentenegli ultimi 12 mesi. In perfetta coincidenza con il cambio di governo e il rinnovato atteggiamento del nuovo esecutivo rispetto ai trafficanti di esseri umani che incrociano nel Mediterraneo.Stando all’ultimo cruscotto giornaliero pubblicato dal Dipartimento per le liberà civili e l’del ministero degli Interni lo scorso 31 dicembre, che raccoglie tutti i dati dell’anno appena concluso e li mette in relazione a quelli passati, nelsono sbarcati in Italia 34.134 immigrati. Un valore sensibilmente elevato. Tanto più se messo a confronto con quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione sbarchi Dagli “sbarchi” ai profughi “untori”. Così la stampa ha raccontato l’immigrazione durante la pandemia Redattore Sociale Il Covid non ferma gli sbarchi di migranti: nel 2020 oltre 15 mila arrivi in più

Sono in tutto 20.972 i migranti sbarcati sulle coste agrigentine nel 2020. Un dato che registra un incremento di 15.768 rispetto al 2019, dove gli extracomunitari arrivati erano 5.204 ...

Immuni, untori, sempre invasori. Così si è parlato di migranti durante la pandemia

LE PAROLE DEL 2020. All’inizio della pandemia si sono diffuse diverse fake news sul legame tra coronavirus e popolazione straniera: dalla bufala sulla presunta immunità al pericolo contagio. Il lingui ...

