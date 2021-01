Imane Fadil, il gip non archivia l’indagine sulla morte della modella marocchina teste nei processi Ruby. Le motivazioni e atti ai pm (Di sabato 2 gennaio 2021) La richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano porta la data del 19 settembre 2019. Ma quella che sembrava una storia ormai chiusa, la morte della modella marocchina Imane Fadil una delle testimoni nei processi sul caso Ruby, non ha ancora finale. Il giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Cecchelli ha respinto l’istanza dei pubblici ministeri, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il sostituto Luga Gaglio, e accolto quella dei legali della famiglia della donna tra cui l’avvocato Mirko Mazzali. Servono nuove indagini e valutazioni, anche con perizie, sulla morte della giovane deceduta il primo marzo 2019 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) La richiesta dizione da parteProcura di Milano porta la data del 19 settembre 2019. Ma quella che sembrava una storia ormai chiusa, lamouna delle testimoni neisul caso, non ha ancora finale. Il giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Cecchelli ha respinto l’istanza dei pubblici ministeri, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il sostituto Luga Gaglio, e accolto quella dei legalifamigliadonna tra cui l’avvocato Mirko Mazzali. Servono nuove indagini e valutazioni, anche con perizie,giovane deceduta il primo marzo 2019 ...

