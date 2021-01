Can Yaman e la storia d’amore misteriosa con Demet Özdemir (Di sabato 2 gennaio 2021) La vita privata e d’amore di Can Yaman è un mistero, infatti in molti si chiedono se sia fidanzato o meno. Se lo chiedono soprattutto le sue fan. Non sono mancati i rumors: il gossip lo ha accostato ad una collega, Ozge Gurel, ma le voci non hanno trovato conferma. I fan di Bitter Sweet avevano visto del tenero tra loro, anche fuori dal set, ma l’attrice turca, che compare spesso sul profilo Instagram di Can Yaman, è solo una grande amica. Infatti è felicemente fidanzata con Serkan Cayoglu, conosciuto sul set di Cherry Season. Invece è certo il legame con l’attrice turca Demet Ozdemir, che ha conosciuto sul set della serie tv Erkenci Kus, ma la loro relazione è finita. Dopo la rottura è stato avvistato una modella italiana, ma anche in questo caso non ci sono state conferme. Soprattutto non si sa chi possa essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) La vita privata edi Canè un mistero, infatti in molti si chiedono se sia fidanzato o meno. Se lo chiedono soprattutto le sue fan. Non sono mancati i rumors: il gossip lo ha accostato ad una collega, Ozge Gurel, ma le voci non hanno trovato conferma. I fan di Bitter Sweet avevano visto del tenero tra loro, anche fuori dal set, ma l’attrice turca, che compare spesso sul profilo Instagram di Can, è solo una grande amica. Infatti è felicemente fidanzata con Serkan Cayoglu, conosciuto sul set di Cherry Season. Invece è certo il legame con l’attrice turcaOzdemir, che ha conosciuto sul set della serie tv Erkenci Kus, ma la loro relazione è finita. Dopo la rottura è stato avvistato una modella italiana, ma anche in questo caso non ci sono state conferme. Soprattutto non si sa chi possa essere ...

