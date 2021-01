Zidane | “I rinnovi di Sergio Ramos | Modric e Lucas Vazquez? Speriamo si risolva tutto al più presto”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Celta Vigo. Questi i passaggi salienti: “Marcelo? Non fa caso a ciò che si dice, si sente coinvolto. Il mio futuro? Non so cosa accadrà, quello che faccio è godermi ogni momento. Un desiderio? Che non ci siano infortuni, che si lavori duro e si cerchi di vincere. Hazard? Ci aspettiamo che questo sia il suo anno, ci aiuterà, abbiamo fiducia in lui. Ha passato momenti complicati. Jovic? È un nostro calciatore, in un minutopuò cambiare. Idi? Vogliamo che si sistemi tutti al piùpossibile: è interesse di tutti, per il nostro bene“. Foto: Twitter Real ...