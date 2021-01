Tragedia di Capodanno: ferito da un petardo, morto 13enne ad Asti (Di venerdì 1 gennaio 2021) A Napoli otto feriti, una donna raggiunta alla testa da un proiettile vagante. Un uomo a Milano ha perso due dita. 705 mila gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco in Italia (il numero maggiore in Lombardia) Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 1 gennaio 2021) A Napoli otto feriti, una donna raggiunta alla testa da un proiettile vagante. Un uomo a Milano ha perso due dita. 705 mila gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco in Italia (il numero maggiore in Lombardia)

Tragedia di Capodanno: ferito da un petardo, morto 13enne ad Asti

Botti di Capodanno, ad Asti morto un 13enne

ASTI. Tragedia di Capodanno ad Asti, dove un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte a seguito delle lesioni all'addome causate dallo scoppio di un petardo. Il dramma si è consumato al campo nomadi di ...

Botti di Capodanno: 8 feriti a Napoli, mai così pochi

È record storico a Napoli e provincia: sono stati infatti soltanto otto i feriti quest’anno, tre nel capoluogo e cinque nell’hinterland. Proiettile vagante Il proiettile vagante che ha ferito di stris ...

