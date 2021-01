Supercoppa Italia femminile: countdown iniziato, i dettagli (Di venerdì 1 gennaio 2021) Supercoppa Italia femminile: oggi è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia. Mercoledì le semifinali, Juventus-Roma e Fiorentina-Milan E’ iniziato ufficialmente il countdown. Mancano cinque giorni al primo trofeo stagionale: mercoledì alle ore 12:00 scenderanno in campo Juventus e Roma per la prima semifinale di Supercoppa Italia femminile. Le giallorosse vogliono ritrovare l’identità, persa in questa prima parte della stagione. Contro avranno un team bianconero fresco di quattro vittorie su quattro gare disputate contro la squadra di Betty Bavagnoli, frutto di 13 gol realizzati e 1 solo subito. Per la Lupa servirà invertire la rotta. Subito dopo, più precisamente alle ore 18:00, toccherà al Milan di Maurizio Ganz, autore sin qui ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021): oggi èufficialmente il conto alla rovescia. Mercoledì le semifinali, Juventus-Roma e Fiorentina-Milan E’ufficialmente il. Mancano cinque giorni al primo trofeo stagionale: mercoledì alle ore 12:00 scenderanno in campo Juventus e Roma per la prima semifinale di. Le giallorosse vogliono ritrovare l’identità, persa in questa prima parte della stagione. Contro avranno un team bianconero fresco di quattro vittorie su quattro gare disputate contro la squadra di Betty Bavagnoli, frutto di 13 gol realizzati e 1 solo subito. Per la Lupa servirà invertire la rotta. Subito dopo, più precisamente alle ore 18:00, toccherà al Milan di Maurizio Ganz, autore sin qui ...

