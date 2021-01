Palermo – Terrore a Ballarò nella notte di Capodanno: incendio in una palazzina (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’allarme poco prima della mezzanotte. Alcuni residenti, con una scala, hanno aiutato padre, madre e figlio a scappare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Non si esclude che a innescare il rogo sia stato un fuoco d’artificio, esploso all’esterno della palazzina. Indaga la polizia. notte di San Silvestro scandita dalla paura a Ballarò. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’allarme poco prima della mezza. Alcuni residenti, con una scala, hanno aiutato padre, madre e figlio a scappare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Non si esclude che a innescare il rogo sia stato un fuoco d’artificio, esploso all’esterno della. Indaga la polizia.di San Silvestro scandita dalla paura a

