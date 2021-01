Napoli, Osimhen positivo al Covid. Il comunicato (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victor Osimhen, centravanti del Napoli, è positivo al Covid. Lo ha comunicato pochi minuti fa il club azzurro, sul suo profilo Twitter: “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra” Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victor, centravanti del, èal. Lo hapochi minuti fa il club azzurro, sul suo profilo Twitter: “La SSCN comunica che il calciatore Victorè risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra” Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

