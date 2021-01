Mattarella ' Vaccinarsi è un dovere' | Conte ' Richiamo a coesione'

(Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - "La ripartenza sarà al centro di quest'ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela". Questo l'auspicio espresso dal Capo dello ...

Quirinale : #Mattarella: Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché… - mariocalabresi : “Vaccinarsi è una scelta di responsabilità. Un dovere!”. #Mattarella forte e chiaro - pietroraffa : #Mattarella:'Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Io mi vaccinerò, appena possibile, dietro le cat… - AgenziaASI : Discorso Mattarella, Vecchione: vaccinarsi è un dovere solo quando sarà sicuro - CortiMuller : RT @GagliardoneS: Mattarella invece di predicare che vaccinarsi è un dovere morale, dovrebbe PENSARE ai propri doveri di custode della Cost… -

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - “Nel suo messaggio per il nuovo anno, Mattarella ha giustamente unito il richiamo al dovere civile della vaccinazione al ...Vaccino. La prima parola del 2021 non può che essere una sola: “vaccino”. La profilassi che ci renderà immuni con 202 milioni di dosi in arrivo sotto la regia del commissario straordinario Domenico Ar ...