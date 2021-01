L’Everton si ferma: il West Ham espugna Liverpool con Soucek (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si ferma la marcia delL’Everton di Ancelotti verso l’altissima classifica. La sfida al West Ham avrebbe potuto consentire di restare a strettissimo contatto con il Liverpool capolista. Ma è stato un passaggio a vuoto, la gara è rimasta a lungo bloccata sullo 0-0, poi Soucek l’ha sbloccata a favore del West Ham a quattro minuti dalla fine. Così L’Everton resta terzo in classifica, a quota 29, in compagnia del Leicester. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sila marcia deldi Ancelotti verso l’altissima classifica. La sfida alHam avrebbe potuto consentire di restare a strettissimo contatto con ilcapolista. Ma è stato un passaggio a vuoto, la gara è rimasta a lungo bloccata sullo 0-0, poil’ha sbloccata a favore delHam a quattro minuti dalla fine. Cosìresta terzo in classifica, a quota 29, in compagnia del Leicester. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

