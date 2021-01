Flash News del 1 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno ha rivolto un monito al mondo politico “non sono ammesse distrazioni, questo è l’anno dei costruttori. Non disperdere il tempo per illusori vantaggi di parte“. Ha poi sottolineato che ilsarà un anno per la sconfitta del virus e la ripartenza. Vaccinarsi è un dovere. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Papa Francesco, tutti i partiti hanno mostrato grande apprezzamento per le parole del Capo dello Stato; L’Italia saluta il 2020 in zona rossa, con piazze e strade vuote, tanti eventi senza pubblico dal vivo trasmessi in diretta TV e Streaming. Le restrizioni e i controlli non hanno fermato i botti e in certi casi neanche veglioni clandestini. Un tredicenne ha perso la vita ad Asti per lo scoppio di un petardo. Altre 79 persone sono rimaste ferite anche per colpi da arma da ...